Fredsprisvinner fra Bangladesh får krav om en million dollar i skatt

83 år gamle Yunus har bidratt til å løfte millioner av landsmenn ut av fattigdom gjennom sin pionervirksomhet som går ut på å gi mikrokreditt til fattigfolk fra Grameen Bank. For dette fikk Yunus Nobels fredspris i 2006.

Han har imidlertid kommet i konflikt med statsminister Sheikh Hasine som har beskyldt ham for å «suge blodet ut av de fattige».

Høyesterett i Bangladesh stadfester en dom fra en lavere rettsinstans som sier at Yunus må betale skatt da loven ikke innvilger skattefrihet for donasjoner til stiftelser.

– Høyesterett har avvist vår anke, sier Yunus' advokat Sarder Jinnat Ali til AFP.

Yunus har donert verdier som tilsvarer sju millioner dollar til de veldedige stiftelser som alle bærer hans navn: Professor Muhammad Yunus Trust, Yunus Family Trust og Yunus-senteret.

Økonomiske tilsynsmyndigheter i Bangladesh beordret i fjor en omfattende gransking av selskaper som Yunus står i spissen for.

Statsminister Hasine fikk hardt ut mot fredsprisvinneren og gjorde ham ansvarlig for at Verdensbanken trakk seg ut av et broprosjekt som var nedsyltet i korrupsjonsbeskyldninger.

