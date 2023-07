G20s energiministre ikke enige om å kutte utslipp

Mangelen på enighet skyldes motstand fra flere energiproduserende land, blant annet mot en plan om å tredoble tilgangen på fornybare ressurser innen 2030

Planen om å sende ut et sluttkommunike etter det fire dager lange møtet ble droppet på grunn av uenighetene, og i sluttbrevet fra møteledelsen var ikke kull engang nevnt.

Indias energiminister R.K. Singh sa at noen land ønsket å prioritere karbonfangst framfor å trappe ned fossilt drivstoff.

Han sa ikke hvilke land det gjaldt, men det er kjent at store energiprodusenter som Saudi-Arabia, Russland, Kina, Sør-Afrika og Indonesia er imot en plan om å tredoble bruken av fornybar energi.

Det var heller ikke enighet om målet om at rike land skal bidra med 100 milliarder dollar i året til klimatiltak i utviklingslandene.

Møtet i Goa endte uten enighet til tross for at G7-lederne i mai i Hiroshima vedtok å trappe opp utfasingen av fossilt drivstoff, til tross for at verden i disse dager gjennomlever voldsomme hetebølger og oversvømmelser som for en stor del skyldes klimaendringene.