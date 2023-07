Valgforsker mener at Borten Moes habilitets-sak er klart verst

– Borten Moe saken er klart verst av de tre habilitetssakene som er kommet opp.

Det sier valgforsker og førsteamanuensis Svein Erik Tuastad. Han peker på at saken handler om egen vinning.

– Det som skiller denne saken ut er at det dreier seg om økonomisk vinning. Det gjør den at den er i annen kategori.

Valgforskeren peker på at at saken også kan ødelegge for lokalvalget.

– Nå som regjeringen allerede har skapt så mye elendighet for lokalpolitikerne må de være klar over at for hver time som går uten å fjerne Borten Moe, betaler lokalpolitikerne en høyere pris.

Ola Borten Moe saken

E24 meldte tidligere fredag at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe har kjøpt aksjer i Kongsberg Gruppen. Han innrømmer selv at han har brutt regjeringens habilitetsregler.

Samme dag varslet Økokrim at de vil undersøke saken. De vil se på om statsråden har drevet innsidehandel.

Borten Moe selv avviser at han har hatt børssensitiv informasjon på tidspunktene da han kjøpte aksjer.

– Det er en alvorlig sak, det er en pinlig sak, og det er en sak som gjør at det kommer til å settes spørsmålstegn ved min integritet spesielt, og helt sikkert regjeringen sin, sier Borten Moe i et intervju.

Tidligere i år brøyt både Tonje Brenna (Ap) og Anette Trettebergstuen (Ap) regjeringens habilitetsregler. De utnevnte venner til styreverv. Brenna fikk beholde jobben etter det valgforskeren forklarer som «ekstremt god håndtering». Trettebergstuen måtte gå av som kulturminister.

– Personlig vinning

Det er nå flere som mener at forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe også må gå.

Tuastad er ikke nådig i sin analyse av saken.

– Jeg mener det er åpenbart at regjeringen må kaste han. Om de venter kan det oppstå et rykte om «inhabilitets-regjeringen».

KRITISK: Svein Erik Tuastad er ikke nådig i dommen sin over utdanningsministeren (Erlend Berge)

– Får konsekvenser for høstens valg

I tillegg til alvorligheten i saken mener han at timingen gjør aksjefeilen enda mer alvorlig.

– Det kommer som tredje habilitetssak på rad, og vi er nærmere valgkampen.

– For hver time som går betaler lokalpolitikerne en høyere pris.

Det forklarer han med at jo mer fokus det er på det han betegner som «selvmål fra regjeringen» , jo mindre mulighet får lokalpolitikerne fra regjeringspartiene til å drive valgkamp.

– Hvis det ruller og går vil det ta opp plass i mediebildet, og forhindre at politikerne kommer på banen. De får ikke drevet valgkamp, rett og slett.

Han tror habilitetssakene kan skape mistillit hos styringspartiene.

– Velgerne vil til slutt tenke «nå orker vi ikke mer».

Frykter mindre tillit hos hele det politiske systemet

Valgforskeren tror at siden det er kommet flere habilitetsspørsmål av alvorlig karakter på såpass kort tid, kan det skape mindre tillit til hele det politiske systemet.

– Det er klart at regjeringens tillit svekkes, men når det er kommet tre alvorlige hendelser på rad tror jeg det kan få konsekvenser for hele det politiske systemet.

Han forklarer at institusjonene i Norge generelt har høy tillit. Ofte synker tilliten litt etter større saker, som pendlerboligsakene.

– Den går ofte opp igjen relativt raskt, men om regjeringen roter til håndteringen nå kan det få større konsekvenser. Også utover regjeringen, men også til selve institusjonen.

Mener det er viktig å ta debatten om Støres ledelse har vært svak

– Hva sier det om statsministeren at han nå får servert sin tredje inhabilitetssak på kort tid?

– Det er en viktig debatt om det er tilfeldig at Solbergs regjering ikke hadde noen slike habilitetssaker, eller om det skyldes andre prosedyrer og flinkere folk hos dem.

Tuastad vil ikke konkludere allerede om det er tilfeldighetene som rammer regjeringen eller om det er dårligere ledelse.

– Likevel er det klart at det vil hefte ved Støre dersom det viser seg at det har vært dårligere prosedyrer.

Han er dessuten tydelig på at regjeringen bør håndtere saken så raskt som mulig.

– Senterpartiet bør ha en yrkesbakgrunn som gjør at de kan håndtere varme poteter.