Partifeller tror ikke Borten Moes avgang kommer ikke til å påvirke lokalvalget

– Jeg tror ikke det påvirker noe særlig. Jeg tenker dette er en konsekvens av en feil og at det er rydda opp i. Det er sånne saker i alle partier.

Det sier ordfører i Sunnfjord kommune, Jenny Følling. Hverken hun eller fylkesordfører i Vestland Jon Askeland, tror statsrådens avgang påvirker lokalvalget i høst.

– Velgerne har vist gang på gang at de vet forskjellen på stortingsvalg og lokalvalg, sier Askeland.

Han mener det kan bli en snakkis i partiet at nestlederen går av, men tror altså ikke det vil påvirke valgkampen, eller partiet.

Det er valgforsker og førsteamanuensis Svein Erik Tuastad uenig i. Da Vårt Land intervjuet han tidligere fredag, var han tydelig på at dette kan skape ringvirkninger mot valgkampen.

Det forklarer han med at jo mer fokus det er på det han betegner som «selvmål fra regjeringen», jo mindre mulighet får lokalpolitikerne fra regjeringspartiene til å drive valgkamp.

– Hvis det ruller og går vil det ta opp plass i mediebildet, og forhindre at politikerne kommer på banen. De får ikke drevet valgkamp, rett og slett.

Han tror habilitetssakene kan skape mistillit hos styringspartiene.

– Velgerne vil til slutt tenke «nå orker vi ikke mer».

Hvem tar over vervene hans?

Følling i Sunnfjord sier hun ikke har tenkt langt nok til å si noe om hvem hun tror kan ta over for Borten Moe.

Friidrett, NM i Byrkjelo 2018. HEMMELIGHETSFULL: Jenny Følling (Sp) er ordførar i Sunnfjord, og vil ikke spekulere i hvem som tar over for Ola Borten Moe. (Vidar Ruud/NTB)

Oddmund Løkensgard Hoel er statssekretær i departementet for forskning og høyere utdanning. Han ville gjort en fremragende jobb. — Jon Askeland, fylkesordfører

Heller ikke Askeland vil spekulere i hvem som kommer til å ta over. Han uttrykker at han har tillit til partiet.

– Partiorganisasjonen kommer til å ordne opp i dette. Det kommer til å finne en ny nestleder, og en finne en kombinasjon som ivaretar de ulike fløyene i partiet.

– Hvem tror du kommer til å overta postene Borten Moe etterlater seg, Askeland?

– Jeg vil ikke spekulere i hvem som tar over. Det er mange gode kandidater.

Likevel trekker fylkesordføreren fram ett navn som han tror kunne gjort en god jobb.

– Oddmund Løkensgard Hoel er statssekretær i departementet for forskning og høyere utdanning. Han ville gjort en fremragende jobb.

Deltok på møte etter aksjehandel

Bakgrunn for avgangen er Borten Moes innrømmelser overfor E24 om at han brøt regjeringens habilitetsregler.

I januar deltok Borten Moe på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo. Kontrakten var den største i Nammos historie.

Ifølge E24 kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen uka før. Sistnevnte eier indirekte 25 prosent av Nammo via den finske våpenleverandøren Patria.

Borten Moe sa til E24 at han ikke hadde kjennskap til saken som skulle opp på regjeringsmøtet da han kjøpte aksjene. Saken skal ha blitt sendt på høring til andre departementer dagen etter aksjekjøpet, men ikke til Borten Moes departement.

Til NTB sa Borten Moe at han skjønte at han hadde brutt habilitetsreglementet da saken kom på bordet tidligere denne uka.

Økokrim undersøker

Økokrim meldte fredag ettermiddag at de vil undersøke saken.

– Vi kommer til å undersøke denne saken nærmere for å se om det er grunnlag for å åpne en etterforskning. Innsidehandel er en aktuell bestemmelse å se nærmere på, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til E24.

Innsidehandel betyr at man kjøper eller selger børsnoterte aksjer mens man sitter på innsideinformasjon som kan påvirke aksjekursen. Dette er ulovlig.

Borten Moe avviser selv innsidehandel, med henvisning til at han ikke har hatt informasjon som ikke har vært offentlig på tidspunktene hvor han kjøpte aksjer.