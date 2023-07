Partifeller mener Borten Moe bør vurdere sin stilling

Flere partifeller av Borten Moe tar til orde for at han skal trekke seg som forsknings- og høyere utdanningsminister, etter det ble kjent at han deltok på møter i regjeringen som omhandlet Kongsberg Gruppen, der han eide aksjer.

Senterpartiets førstekandidat i Drammen, Simon Nordanger, sier til Drammens Tidende at han både er forbannet og flau etter avsløringen.

Han mener at Borten Moe har gjort et grovt overtramp som ikke kan godtas.

– Han bør trekke seg både som statsråd og nestleder i Senterpartiet. Jeg forventer at denne saken drøftes bredt i partiet og ikke bare overlates til den sentrale ledelsen, sier Nordanger.

– Bør trekke seg

Også Senterpartiordfører Sammy Olsen i Bømlo kommune sier til VG at han mener saken ikke er god for verken partiet eller regjeringen.

– Han bør sterkt vurdere å trekke seg som statsråd, sier Olsen.

Ordfører Roal Wærnes i Båtsfjord langt nord i Finnmark sier også at det vil bli vanskelig for Borten Moe å fortsette.

Per Olaf Lundteigen, som sitter på Stortinget for Buskerud Senterparti, er mer ordknapp.

– Jeg har ingen kommentar annet enn at dette er noe Ola Borten Moe selv rydder opp i. Noe mer vil jeg ikke si, sier Lundteigen til Drammens Tidende.

Skadelig for omdømmet

Senterpartiets fylkesleder i Vestfold, Per-Asbjørn Andvik, sier til Nationen at saken er pinlig, og skadelig for omdømmet, politikken og troverdigheten til partiet.

Likevel vil han ikke uttale seg om Borten Moe skal vurdere stillingen sin.

Kurt Pasvikbamsen Wikan i Finnmark Senterparti er ikke blant dem som mener at han bør gå av.

– Jeg har full tillit til Ola Borten Moe, sier han til Nettavisen.

Han mener at saken beror på misforståelser og ubetenksomhet.