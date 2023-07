Ola Borten Moe kaller inn til pressekonferanse klokken 17.15

Borten Moe har fredag vært i hardt vær etter at det ble kjent at han har brutt habilitetsreglene.

Pressekonferansen holdes i Kunnskapsdepartementets lokaler, i Kirkegata 18 i Oslo.

E24 avslørte fredag at Sp-nestlederen brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.

Uken før kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen. Sistnevnte eier indirekte 25 prosent av Nammo via våpenleverandøren Patria.

Flere toppolitikere har bedt Borten Moe om å gå av som statsråd, deriblant nestleder i KrF Dag Inge Ulstein og nestleder i Frp Hans Andreas Limi.

Fredag formiddag varslet også Økokrim at de vil undersøke Borten Moes aksjehandler.