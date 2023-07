Det indiske folk er forferdet over den nylig lekkede videoen der to unge kvinner blir kledd nakne, slått og angivelig utsatt for gjengvoldtekt av en gruppe menn.

Kvinnene er kristne og skal tilhøre den etniske gruppen Kuki-Zo, mens mennene tilhører den etniske gruppen Meitei, hvor majoriteten bekjenner seg til hinduismen.

VG meldte saken først.

Videoen, som er fra begynnelsen av mai, ble først forhindret fra spredning som følge av at det har vært internettforbud i delstaten Manipur i lengre tid. Nå har den gått viralt på sosiale medier.

I den brutale videoen blir kvinnene avkledd og antastet i offentligheten, før de blir dratt ut på et jorde. Der skal de også ha blitt utsatt for gjengvoldtekt.

Det indiske politiet er i gang med etterforskning, og fire personer er hittil pågrepet.

Etnisk konflikt

Det har i flere måneder vært svært konfliktfylt mellom den kristne etniske grupperingen Kuki-Zo og hinduistiske Meitei i den indiske delstaten Manipur.

Siden mai har landsbyer blitt brent ned til grunnen, tusener av våpen har blitt stjålet, 60.000 mennesker har måttet forlate hjemmene sine, og 140 sivile er drept. De fleste drepte er fra den kristne Kuki-grupperingen.

Dagen før videoen skal ha blitt filmet, brøt det ut nye opptøyer mellom gruppene nordøst i India.

– Ingen skyldige vil bli spart

Statsminister Narendra Modi har blitt sterkt kritisert for å være taus i møte med den betente etniske konflikten, ifølge avisen The Guardian.

APTOPIX US India BLITT KRITISERT: Indias statsminister Narendra Modi sier at angrepet på de to kristne kvinnene er en skam for hele landet, og lover at de ansvarlige skal bli tatt. (Jacquelyn Martin/AP)

Men etter måneder med stillhet, hever nå Modi stemmen:

– Det som skjedde i Manipur kan aldri bli tilgitt. Jeg vil forsikre nasjonen om at ingen skyldige vil bli spart.

Høyesterettspresident i India, Dhananjaya Chandrachud, har kritisert den indiske regjeringen for manglende militær tilstedeværelse i delstaten mens den etniske konflikten har pågått:

– Det er på tide at regjeringen begynner å handle, for dette er simpelthen uakseptabelt.

Det er på tide at regjeringen begynner å handle — Dhananjaya Chandrachud, høyesterettspresident i India

Aktivist Golan Nulak har også kritisert regjeringen og mediene for at det ikke har blitt satt mer fokus på konflikten før nå:

– Det er skammelig at det som skal til for å vekke verdens samvittighet og få folk til å tro på det vi har sagt i 70 dager, er en video av to Kuki-kvinner som blir kledd nakne og voldtatt.