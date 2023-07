Altinn-saken: Så mange uåpnede bekymringsmelder til barnevernet er hittil oppdaget av politiet

* Agder: Ingen av de uleste meldingene fra politiet til barnevernet inneholdt bekymringsmeldinger eller tidskritisk informasjon, skrev politidistriktet i en pressemelding 14. juli. Statusen er den samme per 21. juli, opplyser politidistriktet til NTB.

* Finnmark: Det er ikke funnet noen uåpnede bekymringsmeldinger til barnevernet i Finnmark, opplyste politidistriktet 13. juli. Det samme er situasjonen nå, får NTB vite.

* Innlandet: Politiet har funnet 14 uleste bekymringsmeldinger til barnevernet som er sendt via Altinn, skrev politidistriktet i en pressemelding 20. juli.

* Møre og Romsdal: Hadde per 14. juli identifisert to bekymringsmeldinger som ikke ble åpnet av barnevernet i kommunene. Det samme er tilfellet per 21. juli, men tallene kvalitetssikres fortsatt, opplyser politidistriktet. Disse sakene er blitt fulgt opp.

* Nordland: Har hittil ikke gått ut med informasjon om eventuelle uåpnede bekymringsmeldinger. Dette undersøkes fortsatt, får NTB opplyst.

* Oslo: Oslo kommune hadde per 12. juli fått informasjon fra bydelene om at det trolig er 22 bekymringsmeldinger fra politiet til barnevernet som ikke er blitt lest. Politidistriktet kommer med mer informasjon senere, får NTB vite.

* Sør-Vest: Hadde per 21. juli gjennomført en manuell kontroll av alle bekymringsmeldinger sendt via Altinn. Alle disse er lest av kommunene via andre kanaler, skriver politidistriktet i en pressemelding.

* Sør-Øst: Politidistriktet opplyste til NTB 12. juli at det er funnet mange meldinger som kommunene ikke har kunnet åpne, og at de sjekker om informasjonen har kommet fram på annen måte. De jobber fortsatt med tallene per 21. juli.

* Troms: Det er funnet 16 oversendelser til barnevernet knyttet til varsling/bekymringsmelding i forbindelse med straffesak mot foreldre hvor status var uåpnet hos de aktuelle kommunene, skriver politidistriktet i en pressemelding 21. juli. I ni av oversendelsene finner ikke politiet dokumentasjon på at de er blitt formidlet på annen måte.

* Trøndelag: Har funnet 14 uleste bekymringsmeldinger til barnevernet som er sendt via Altinn. Ni er bekymringsmeldinger og fem er underretninger, men alle er å anse som bekymringsmeldinger, skriver politidistriktet i en pressemelding 21. juli.

* Vest: Opplyste 13. juli at 12 meldinger ikke er kommet fram til barnevernet. Politidistriktet ber NTB ta kontakt senere.

* Øst: Har hittil ikke gått ut med informasjon om eventuelle uåpnede bekymringsmeldinger. Politidistriktet jobber fortsatt med å kvalitetssikre tallene, får NTB opplyst 21. juli.

