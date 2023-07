Demonstranter stormet Sveriges ambassade i Bagdad

Ifølge en AFP-journalist er det synlig røyk fra ambassadebygningen og opprørspoliti på stedet. Flere hundre personer skal ha vært involvert i hendelsen ved ambassaden, ifølge en kilde Reuters har snakket med.

Opptøyene har pågått siden sent onsdag kveld norsk tid, og opprørspoliti har ifølge AFP brukt vannkanoner i et forsøk på spre demonstrantene.

Politiet har også brukt elektriske batonger og jaget mennesker fra stedet, melder nyhetsbyrået.

Sjialeder ba om demonstrasjoner

Det svenske utenriksdepartementet sier at deres ansatte er i trygghet og at irakiske myndigheter har ansvaret for å beskytte diplomatiske oppdrag og ansatte.

– Vi har løpende kontakt med dem. Vi fordømmer alle angrep på diplomater og personell fra internasjonale organisasjoner, heter det i en uttalelse fra svensk UD, som opplyser at de vil gi mer informasjon om hendelsen torsdag morgen.

Irakiske myndigheter sier selv i en uttalelse at de fordømmer brannen som ble startet ved ambassaden og ber sikkerhetsstyrker om å finne de ansvarlige.

Ifølge Reuters skal stormingen være gjennomført av tilhengere av den innflytelsesrike sjia-predikanten Muqtada al-Sadr, som ba om demonstrasjoner på sin Telegram-kanal.

Vekket harme internasjonalt

Demonstrasjonen rettet seg mot en ventet koranbrenning foran den irakiske ambassaden i Stockholm torsdag.

Det er den seneste i en rekke koranbrenninger i Sverige den siste tiden, noe som har vekket harme internasjonalt. 57 muslimske land har gått ut og krevd at Koranen må beskyttes av folkeretten.

Mange av de som hadde samlet seg i Bagdad natt til torsdag, hadde med seg Koranen og løftet den mot himmelen under demonstrasjonen, viser videoer fra stedet.

Også juni tok noen titalls demonstranter seg inn i den svenske ambassaden i Bagdad. Det skjedde en dag etter en koranbrenning i Stockholm. Demonstrantene oppholdt seg i ambassaden i rundt et kvarter før sikkerhetsstyrker ankom stedet, og de skal da ha forlatt bygget på fredelig vis.









(©NTB)