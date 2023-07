FN kutter hjelpen til syriske flyktninger i Jordan

FN bistår rundt 650.000 syriske flyktninger i Jordan, der det ifølge myndighetene trolig oppholder seg 1,3 million syrere.

Nå må WFP kutte matvarehjelpen til 119.000 flyktninger med en tredel i de to leirene Zaatari og Azraq. Flyktningene mottar i dag drøyt 320 kroner i måneden å kjøpe mat for, men må heretter klare seg med drøyt 210 kroner i måneden.

– De syriske flyktningene i disse to leirene har begrensede inntektskilder. Bare 30 prosent av de voksne har arbeid, hovedsakelig strøjobber og sesongarbeid. 57 prosent forteller at pengehjelpen er den eneste inntekten de har, opplyser WFP.

WFPs representant i Jordan, Alberto Correia Mendes, frykter at kuttet i bistand skal resultere i økt barnearbeid, flere barneekteskap og påføre flyktningene gjeld.

FN-organisasjonen opplyser at de mangler over 4,1 milliarder kroner på sitt budsjett for å kunne videreføre bistanden til syriske flyktninger på dagens nivå.

