Omstridt britisk innvandringslov vedtatt av parlamentet

Medlemmer av Overhuset godkjente det omstridte lovforslaget til Rishi Sunaks regjering tirsdag. Det betyr at det kun er formaliteter som gjenstår. Lovforslaget, som nå er godkjent av begge husene i parlamentet, skal videre til kongens bord.

Loven vil nekte alle som kommer til Storbritannia med båt, å søke om asyl. Den inkluderer også et tiltak om å overføre alle flyktninger som kommer ulovlig, til et tredjeland som Rwanda for å avskrekke fra ulovlig innvandring.

Økning i båtflyktninger

Bakteppet for lovforslaget er økningen i migranter som tar seg over den engelske kanal i små båter hvert år.

Mer enn 45.000 migranter gikk i land i de sørøstlige kystbyene i England i fjor. Det er en årlig økning på 60 prosent på den farlige ruten som er blitt brukt siden 2018.

Rwanda-planen ble først introdusert av Boris Johnsons regjering i fjor, men ble blokkert av Den europeiske menneskerettsdomstolen. Sunaks regjering har sagt at de skal anke en kjennelse fra en domstol som slo fast at Rwanda ikke er et trygt tredjeland.

FN advarer britene

FN advarer om hvilke konsekvenser britenes lovforslag vil ha for menneskerettigheter og de internasjonale flyktningsystemene.

– I flere tiår har Storbritannia gitt tilflukt til de som trenger det, i tråd med sine internasjonale forpliktelser. Det er en tradisjon som de med rette har vært stolt av, sier Filippo Grandi, FNs høykommissær for flyktninger, i en pressemelding.

– Denne nye lovgivningen underminerer betydelig det juridiske rammeverket som har beskyttet så mange, og utsetter flyktninger for alvorlige risikoer i strid med folkeretten.

FNs høykommissær for menneskerettigheter Volker Türk sier at lovforlaget vil føre til flere brudd på flyktningers rettigheter.

(©NTB)