EU inngår avtale med Tunisia om å bremse migrasjon

Avtalen ble søndag undertegnet av EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen og Tunisias president Kais Saied. For to år siden oppløste Saied nasjonalforsamlingen og tok makten i et selvkupp.

Von der Leyen kom til Tunis sammen med statsministrene i Italia og Nederland, Giorgia Meloni og Mark Rutte. Besøket finner sted etter at antall migranter og flyktninger som reiser fra Tunisia i forsøk på å nå Europa, har økt kraftig.

Får milliarder

Avtalen tar sikte på å stoppe menneskesmuglere, styrke grensekontroll og bedre registrering og retur av migranter. Hensikten er å styrke arbeidet for å få slutt på irregulær migrasjon, tvitret Rutte etter at avtalen var på plass.

Det er bare en måned siden de tre sist besøkte Tunis, og EU-kommisjonen kunngjorde en økonomisk støttepakke på nesten en milliard euro og ytterligere 100 millioner euro for 2023 til bekjempelse av irregulær migrasjon.

Den økonomiske pakken tar sikte på å støtte opp om Tunisias vaklende økonomi med nærmere samarbeid og økt handel-

Beløpet i støttepakken til bekjempelse av migrasjon er nesten tre ganger så høyt som det Tunisia har fått de siste to årene til innsatsen.

Sterk kritikk

Italias innenriksdepartement opplyser at det per fredag var registrert at over 75.000 migranter og flyktninger har kommet til landet hittil i år. I samme periode i fjor var antallet 31.900.

I tillegg til migranter og flyktninger fra Afrika, Midtøsten og Sør-Asia forsøker stadig flere tunisiere å ta seg til Europa på grunn av stadig dårligere økonomi og økende arbeidsløshet i Tunisia.

Meloni opplyste at det 23. juli skal arrangeres en internasjonal konferanse i Roma om migrasjon, der blant andre Saied skal delta.

Tunisia har fått sterk kritikk for sin behandling av de titusener av migranter og flyktninger som tar seg til det nordafrikanske landet i håp om et bedre liv i Europa.

Ber EU stille krav

EU-parlamentarikere ba tidligere i uka om at EU ikke inngår noen avtale med Tunisia uten å stille betingelser, ifølge nyhetsbyrået AFP. De oppfordret tunisiske myndigheter til å løslate «vilkårlig fengslede motstandere, forsvare tunisiske borgeres rettigheter og støtte deres kamp for demokrati».

Da Saied avsatte regjeringen for to år siden, ble det starten på en politisk krise i landet. Han har siden samlet mye av makten i egne hender.

Tunisias opposisjonsleder Rachid Ghannouchi ble i mai dømt til to års fengsel for å undergrave landets sikkerhet. Han mener beskyldningene er fabrikkerte.

Opposisjonelle løslatt

Flere ledende tunisiske opposisjonspolitikere er det siste året fengslet etter å ha anklaget Saied for å ha gjennomført et kupp. To av dem ble løslatt fredag.

Presidenten avviser kuppanklagene, hevder å ha reddet landet fra kaos og anklager sine politiske motstandere og kritikere for å være kriminelle, forrædere og terrorister.

I februar anklaget han «horder» av ulovlige innvandrere for å stå bak vold og annen kriminalitet og for å true den demografiske sammensetningen i landet.

