Blekksprutene ser ut til å drømme som mennesker

– Vi ser at det går fargekrusninger over blekkspruten også når den sover. Dette tror man er et resultat av at dyret drømmer, sier universitetslektor Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo til NTB.

To amerikanske studier har undersøkt dette fenomenet, skriver nyhetsbyrået TT.

Studiene finner at blekksprutene synes å veksle mellom to stadier av søvn, en avslappet tilstand og en annen mer aktiv, lik den såkalte REM-søvnen hos pattedyr.

– Man tror at dyret er i sin form for REM-fase når krusningene skjer, sier Bøckman.

REM står for «rapid eye movement», som vil si de raske øyebevegelsene som oppstår når man drømmer, skriver byrået.

Endret farge og mønster

Blekkspruter er kjent for å endre farge og mønster når dyret er i våken tilstand, blant annet for å kamuflere seg og skremme rovdyr.

Zoolog Petter Bøckman DRØM: Zoolog Petter Bøckman sier at fargekrusningene man ser at går over blekkspruten når den sover, kan være et resultat av at dyret drømmer. (Berit Roald/NTB)

I den ene studien, utført av forskere ved University of Okinawa i Japan i samarbeid med University of Washington i Seattle i USA, ble hjerneaktiviteten til en åttearmet blekksprut av arten Octopus laqueus undersøkt mens den sov. Fargene og mønstrene på blekkspruten endret seg også da, samtidig som at det rykket i øyne og armer.

Studien fremhever at de nye funnene peker på at ikke bare virveldyr, som fugler og pattedyr, drømmer, men også slike fjernt beslektede dyr som blekkspruter.

– Ikke overraskende

Bøckman peker på at blekksprutene er ekstremt forskjellige fra oss mennesker, og fordi hjerneanatomien deres er annerledes, er det vanskelig å si hva som faktisk skjer.

– Ingen av oss er blekksprut. Men hvis vi ser på funksjonen til søvn, er det ikke overraskende at også blekkspruter drømmer, forteller Bøckman.

Han forteller at funksjonen til søvn er å rense hjernen etter mye aktivitet, og at drømmer er en måte å holde hjernen varm på mens kroppen sover.

Man finner fenomenet hos de intelligente dyrene, sier han.

[ – En dag kom jeg hjem fra skolen. Og så var ikke mamma der ]

Angrep filtersystem i søvne

I den andre studien fant forskere ved Rockefeller University i New York at en åttearmet blekksprut i universitetets akvarium så ut til å huske vonde opplevelser mens den sov.

Først endret mønsteret og fargene seg, før blekkspruten la armene rundt kroppen og sprayet blekk. Til slutt angrep den akvariets filtersystem.

Forskerne mener at blekkspruten mest sannsynlig hadde mareritt, selv om det også kan ha vært kramper.