– Vi lagde loven i 2019. Hele trossamfunnsloven hadde da 50 medlemmer som krav, og vi er veldig motstandere mot å heve det kravet, sier stortingsrepresentant og tidligere leder Krf-leder Kjell Ingolf Ropstad.

Vårt Land har nylig skrevet at det i et nytt høringsforslag foreslås å endre grensen for antall medlemmer som trengs for å motta trosstøtte. Nåværende grensen ligger på 50 medlemmer, mens det nye forslaget legger frem mulige grenser på 100, 300 og 500 medlemmer.

Dersom grensa blir lagt på 500 medlemmer, risikerer 552 trossamfunn å miste statsstøtten, har Vårt Land tidligere meldt.

Kan ramme småkommuner

– Hvis du hører Senterpartiet i andre sammenhenger, er det sånn at jo mindre noe er, jo bedre. Så jeg stiller meg kritisk til å øke antallskravet, blant annet på grunn av at det kan gå utover menighetene i småkommuner, sier Ropstad.

Videre sier stortingsrepresentanten at trossamfunn kan være en samfunnsskapende kraft som kan bety mye for lokalsamfunn. Han utdyper at Den norske kirke eksempelvis er til stede i alle kommuner og gjennomfører blant annet seniortreff og babysang.

– Som statsråd for KrF var målet å sikre et lovverk der det var frihet og støtte. Hva kan vi gjøre for å hjelpe og understøtte? Med den nåværende regjeringen synes jeg det er motsatt, og heller «hvordan kan vi hindre mer og redusere støtten mest mulig». Så da synes jeg de heller burde bruke tida si på å styrke arbeidet i trossamfunnet.

Krever mye tilsyn og byråkrati

Stortingsrepresentant Maren Grøthe i Senterpartiet stiller seg kritisk til Ropstads kritikk. Hun sier at slik ordningen er nå, krever det mye tilsyn og byråkrati for å følge opp de enkelte trossamfunnene.

– Senterpartiet er fortsatt opptatt av at vi må ta vare på små og store menigheter. Samtidig forstår vi at det skaper engasjement og reaksjoner, sier hun.

– Nå skal forslaget ut på høring, da får vi belyst flere sider av saken før vi tar en endelig beslutning, fortsetter Grøthe.

Hun presiserer at hun mener menighetene har en viktig posisjon i lokalsamfunn. Hvis det innføres medlemskrav på 100, 300 eller 500 medlemmer, mener hun de må finne andre løsninger slik at lokalsamfunnene fortsatt kan opprettholde aktiviteten.

Maren Grøthe er uenig i påstanden til Kjell Ingolf Ropstad om at de er «mest opptatt av å hindre og redusere støtten mest mulig».

– Vi opplever vi har en statsråd som er sterkt opptatt av å styrke trossamfunnene lokalt, og som heier på ulike tros- og livssyn, avslutter Grøthe.

Rydder i troslov

Barne- og familieminister Kjersti Toppe er statsråden med ansvar for tros- og livssynssektoren i Støre-regjeringen.

Dagens utgave av Trossamfunnsloven ble vedtatt våren 2020 og trådte i kraft 1. januar 2021. Den er en helhetlig lov for hele tros- og livssynssektoren.

