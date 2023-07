Politiets LHBT+undersøkelse: – 40 prosent oppgir å ha blitt utsatt for hatkriminalitet

Under Pride i 2022 gjennomførte politiet en undersøkelse for å få mer kunnskap om hvordan de kan bli et bedre politi for skeive.

Undersøkelsen besto av 11 spørsmål knyttet til temaene tillit til politiet, erfaringer med og anmeldelse av hatkriminalitet, holdninger til politiets tilstedeværelse på Pride og innspill til hvordan politiet kan bli bedre for skeive innbyggere.

Pride 2023

På spørsmålet om tillit til at politiet ivaretar deres behov som LHBT+, svarer 37 prosent at de har svært eller ganske høy tillit og 30 prosent svarer at de har svært eller ganske lav tillit.

40 prosent svarer at de har vært utsatt for hatkriminalitet de to siste årene. Kun åtte prosent av dem svarer at de har anmeldt forholdet til politiet.

Når det kommer til hva respondentene ønsker seg av politiet i fremtiden, kan svarene oppsummeres i følgende punkter:

Å bli tatt på alvor, behandlet seriøst og møtt på en empatisk måte.

Bedre innsats fra politiet mot hatkriminalitet og bedre informasjon om anmeldelsesprosessen for hatkriminalitet.

Mer dialog mellom politiet og det skeive miljøet og mer LHBT+kompetanse i politiet.

Politiet understreker at undersøkelsen er basert på selvrekruttering, da den ble spredt gjennom en QR-kode i sosiale medier. Den er derfor ikke representativ i statistisk forstand. Den store responsen må ses i sammenheng med skytingen i Rosenkrantz’ gate natt til 25. juni 2022.