Zelenskyj: «Absurd» om det ikke lages en tidsplan for ukrainsk Nato-medlemskap

– Det er uhørt og absurd om en tidsplan ikke blir satt, verken for invitasjonen (om å bli med i Nato) eller for Ukrainas medlemskap. Samtidig som det blir brukt vage ord om «vilkår» for i det hele tatt å invitere Ukraina, skriver Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj på meldingstjenesten Telegram.

Tirsdag er Nato-landene samlet til toppmøte i Vilnius, og Ukrainas medlemskapssøknad står øverst på agendaen. Det hvite hus uttalte tidligere på dagen at Nato vil legge fram en bane for hvordan Ukraina en gang kan slutte seg til militæralliansen, men at det ikke kommer noen tidsplan.

Zelenskyj advarer om at usikkerheten rundt Ukrainas Nato-medlemskap motiverer Russland til å «fortsette sin terror».

Den ukrainske presidenten skriver videre: «Usikkerhet er svakhet. Og det kommer jeg til å diskutere åpent på toppmøtet»