– Nato-toppmøte i Vilnius blir det viktigste i vår tid. Det blir et historisk toppmøte, har statsminister Jonas Gahr Støre sagt til VG.

Det er knyttet store forventninger til Nato-toppmøtet som starter i Vilnius i Litauen tirsdag. På møtet deltar blant annet Jonas Gahr Støre sammen med utenriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Ifølge VG, varsler Nato-kilder det de kaller en «voldsom modernisering». Alliansen skal settes i stand til å raskt slå ned russiske angrep i Nato-land.

– Uansett hvordan krigen i Ukraina ender, er det en realitet at konfliktsituasjonen har endret seg, sier Tom Røseth.

Han er førsteamanuensis ved Forsvarets høgskole, og forteller at Nato nå må ta seg en realitetsdreining.

Endret konfliktsituasjon

– Møtet er viktig for å forberede Nato-land på en langvarig konfliktsituasjon med Russland. Russland og i økende grad Kina er i dag de største truslene. Da må man starte arbeidet med å få våpenproduksjonen til å tilpasse seg behovet, sier Røseth.

En slik forbedring vil ifølge Røseth innebære at samfunnet må justere seg når det kommer til våpen, produksjon og avskrekking overfor Russland.

– Vi står ovenfor en langsiktig konfrontasjon med Russland. Nato-land må prioritere forsvar i stedet for andre goder i samfunnet, fortsetter han.

– Hvis det ikke løses med Sverige-søknaden og krigen i Ukraina, kan det skape uheldige allianser innenfor Nato — Tom Røseth, førsteamanuensis ved Forsvarets Høyskole

SAMHOLD: Tom Røseth er førsteamanuensis ved Forsvarets stabsskole. Han tror Nato sitt samhold kan bli bedre framover. (Forsvaret)

Viktig å få gjennom Sverige og Finlands søknader

På spørsmål om han tror det blir lettere eller vanskeligere for Nato framover, svarer han at han tror samholdet blir lettere.

– Jeg tror at Nato nok kommer til å være mer samlet framover. Å stå samlet opp mot de nye trusselendringene, er svært viktig for Nato, sier han.

Røseth mener det er to spesielt betente saker som vil være på agendaen på toppmøtet. Den ene er Sveriges Nato-søknad, den andre er krigen i Ukraina.

– Det vil være positivt for alliansen å være mest mulig enige i disse sakene. Om det skaper splittelse eller uenighet, er det uheldig, spesielt hvis det skaper allianser innenfor alliansen.

Akkurat nå pågår forhandlinger rundt Sveriges Nato-søknad. Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan stiller blant annet krav om EU-forhandlinger.

Røseth regner med at det løser seg med Sveriges og Finlands Nato-søknader.

– Jeg tror amerikansk press på Tyrkia vil flytte på Erdogan, sier han.

Nøkkellandet her er faktisk Ungarn, forklarer Røseth. Men han tror de vil la seg påvirke av Tyrkia. Nato krever konsensus for å slippe til nye medlemsland. Det betyr at alle land må være enige.

– Hvis det ikke løses med Sverige-søknaden og krigen i Ukraina, kan det skape allianser innenfor Nato. Det vil være svekkende for Nato om ikke Sverige blir medlem ganske så raskt, sier han.

– Norges rolle viktigere

På spørsmål om Norges rolle i Nato, sier han at Norge vil få en større rolle innenfor maritim sikkerhet framover. Videre sier han også at Norges rolle vil øke hvis nabolandene Sverige og Finland blir Nato-medlemmer. Han mener at landenes plassering kan gjøre Østersjøen til en Nato-sjø. Det kan også få konsekvenser for Norge.

– Med tanke på Norges plassering, vil det gjøre Norges rolle viktigere, sier Røseth.

---

Nato

En forsvarsorganisasjon for land i Europa og Nord-Amerika og har 31 medlemsland.

Ble opprettet ved starten av den kalde krigen for å sørge for et felles forsvar mot Sovjetunionen.

Et sentralt aspekt ved Nato er Atlanterhavspakten som sier at et angrep mot ett eller flere medlemsland er et angrep mot alle.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg har vært generalsekretær siden 2014.

---