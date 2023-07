En mann er mistenkt for å ha sendt pornoblad til et femtitalls kvinner i ulike frikirker i Sverige over en 25-årsperiode. Det melder svenske Dagen.

Kvinnene i menighetene har i en årrekke meldt om uønskede brev med pornografisk innhold. Brevene skal ha vært håndskrevne og undertegnet «Pastoren». Sammenlagt kan det dreie seg om opptil 125 brev.

Karl Friedén ved politiregion Vest sier til svenske Dagen at det ikke er uvanlig at menn sender uoppfordrede meldinger til kvinner, men at omfanget og tidsspennet ved saken gjør den svært uvanlig.

I februar meldte svenske Dagen at politiet hadde samlet inn fingeravtrykk og DNA fra den anonyme avsenderen. Problemet den gang var at sporene ikke kunne kobles opp til en spesifikk person.

Nå har politiet gått ut med at DNA-et stemmer med profilen til en mann i 70-årene. Mannen er nå mistenkt for seksuell trakassering.

Selv om politiet mistenker mannen for opp mot 125 brev, er 58 av sakene blitt foreldet. Mannen kan derfor i høyden kun komme til å bli tiltalt for 67 av brevene.

