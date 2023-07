Jemens Houthi-opprørere forbyr svensk import etter koranbrenning

– Jemen er det første islamske landet som forbyr import av svenske varer etter bruddet og skjendingen av muslimenes aller helligste, uttalte Houthi-handelsministeren Al Masirah.

Han beskrev den svenske importen som begrenset, men sa at avgjørelsen har en symbolsk verdi og at forbudet var det minste de kunne gjøre. Han oppfordret andre islamske land til å følge etter.

En mann rev opp og brente en koran utenfor en moske i Stockholm i slutten av juni. Det skjedde på den første dagen av den muslimske id al-adha-høytiden.

Aksjonen utløste sterke reaksjoner i islamske land, og flere innkalte svenske utsendinger for å gi uttrykk for sin fordømmelse. Sverige har sagt at de på grunn av regler om ytringsfrihet ikke kan forby slike demonstrasjoner.

Houthiene, som kastet ut den saudistøttede regjeringen fra Sana mot slutten av 2014, kontrollerer Nord-Jemen.

(©NTB)