To døde etter protester i Kenya

Fredag skjøt politiet tåregass mot bilkolonnen til Odinga. Lignende metode ble brukt mot demonstranter i byene Mombasa og Kisumu.

– Vi hadde et nytt dødsfall på skademottaket nå, og tallet på døde som følge av gårsdagens demonstrasjoner er dermed oppe i to, opplyser sykehusdirektør George Rae i Kisumu. Opposisjonen står sterkt i byen, som ligger ved Victoriasjøen.

Lørdag brukte politiet tåregass mot representanter for sivilsamfunnet, inkludert tidligere høyesterettsjustitiarius Willy Mutunga, da de krevde at de som er pågrepet under protestene, løslates, opplyser aktivister.

– Politiet kan ikke rettferdiggjøre å kaste tåregass mot oss når de vet at vi kommer fredelig for å be om at uskyldige demonstranter løslates. Noen av dem er skadd og trenger legehjelp, sier aktivist Lempaa Suyianka.

Landets menneskerettskommisjon har bedt om en grundig gransking av alle rapporterte tilfeller av politivold. Kommisjonen føyer seg dermed inn i rekken av rettighetsgrupper, blant dem Amnesty International, som fordømmer det de betegner som «vilkårlige pågripelser».

(©NTB)