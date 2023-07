FN-bekymring for klasevåpen til Ukraina

Flere av verdensorganisasjonens talspersoner har uttrykt bekymring og motstand mot bruk av klasebomber etter USAs beslutning om å forsyne Ukraina med klasevåpen i kampen mot Russland, skriver nyhetsbyrået AP.

– Bruken av slik ammunisjon bør opphøre umiddelbart. Den bør ikke brukes noe sted, sier talsperson Marta Hurtado ved FNS menneskerettskontor (OHCHR).

FNs generalsekretær António Guterres ønsker også at bruken av klasebomber opphører.

– Han ønsker at landene oppfyller vilkårene i konvensjonen, og som et resultat av det ønsker han selvfølgelig ikke at det fortsatt brukes klasevåpen på slagmarken, sier Guterres' talsperson Farhan Haq.

100 land har skrevet under FNs konvensjon mot klasevåpen. Verken USA, Russland eller Ukraina har ikke signert.

Ukraina mener klasevåpen vil gjøre det letter å bryte gjennom russiske forsvarsstillinger.