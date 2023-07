Olaug Bollestads ektemann har fått hjerneblødning

– På onsdag var Jan Frode og jeg på vei til Justøy og Hedemarktoppen. I Lillesand fikk Jan Frode plutselig hjerneblødning. Jeg skjønte som sykepleier hva som skjedde og ringte 113 med det samme. På under 10 min var Jan Frode hentet og på vei til Sørlandet sykehus.

Det skriver Bollestad selv på sin Facebookside. Hun skriver at det etter forholdene går «utrolig bra».

– Jeg ber om forståelse for at jeg og mine nå får ro den nærmeste tiden og at partiet vil håndtere all presse, skriver Bollestad.

Avlyser alle arrangement

Olaug Bollestad har i utgangspunktet en fullpakket sommerplan, med blant annet besøk på kristne stevner og festivaler over hele landet. Partiet opplyser om at Bollestad nå har avlyst alle arrangement i nærmeste fremtid.

– Så vi må komme tilbake til hvordan det kommer til å påvirke valgkampen, sier Ingvild Ofte Arntsen, leder for politikk og kommunikasjon i KrF, til Vårt Land.

Partiet ønsker ikke å komme med ytterlige kommentarer utover det Olaug Bollestad selv har skrevet på sin facebookside.

