Norwegian kjøper Widerøe

Prislappen er 1,1 milliarder kroner, heter det i børsmeldingen.

– Dette er en milepæl i norsk luftfartshistorie, sier Norwegians konsernsjef Geir Karlsen.

Kjøpet må godkjennes av Konkurransetilsynet, før det blir godkjent.

Avtalen vil gi kundene et bedre rutetilbud, flere valgmuligheter og bidra til å sikre norske arbeidsplasser. Widerøe vil fremdeles bestå som eget flyselskap, med egen merkevare, organisasjon og med hovedkontor i Bodø, skriver Norwegian i en pressemelding.

– Vi er to norske flyselskap som har levd side om side i mange år, og til sammen kjenner vi luftfartsmarkedet i landet svært godt. Nå vil vi sammen skape et enda bedre og helhetlig tilbud for alle våre passasjerer, og vi ser fram til at kundene kan reise enkelt og sømløst på tvers av rutenettverkene våre, sier konsernsjefen.

Til sammen vil selskapene fly totalt 107 ulike ruter i Norge. Av disse er bare er fem ruter overlappende.

Begge selskapene vil fortsette å ha baser, hovedkontorer og ansatte i Norge på samme måte som i dag, med sine respektive arbeids- og kollektivavtaler. Widerøe vil opprettholde eksisterende avtaler med andre flyselskap.