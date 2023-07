Frp vil ha kontrollsak mot Brenna i Stortinget – Høyre og Venstre avventer

Fremskrittspartiet mener det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål rundt habiliteten til kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) og vil åpne kontrollsak mot henne.

Brenna oversendte torsdag et brev til komiteen for å svare på oppfølgingsspørsmål om hva hun har foretatt seg i forbindelse med vurderinger knyttet til sin habilitet. Det nesten åtte sider lange brevet var ikke nok til å overbevise Frp.

– Vi føler at vi ikke gode svar på flere av de helt sentrale spørsmålene. Vi synes også det er merkelig at statsråden ikke har fått kunnskap om habilitetsvurderingen hennes statssekretær ba om, skriver partileder Sylvi Listhaug i en pressemelding.

Hun sier det mangler så mange svar at det er behov for å åpne kontrollsak. Frp har også tidligere uttrykt ønske om kontrollsak mot kunnskapsministeren.

Beslutning kan drøye til over sommeren

Det er nødvendig at minst fire medlemmer i kontroll- og konstitusjonskomiteen stiller seg bak et slikt krav for at det skal opprettes kontrollsak.

Foreløpig har ingen andre partier har erklært at de er klare med en beslutning. Høyre og SV antyder at de er fornøyde med Brennas svar, men avventer til de har satt seg grundigere inn i svaret.

– Høyre har fått svarene vi har etterspurt. Vi trenger litt tid på å vurdere om det bør opprettes kontrollsak eller om vi skal sette strek, sier Høyres Peter Frølich, som leder komiteen.

Venter på svar fra Støre

Etter at habilitetssaken ble kjent, ba kontrollkomiteen Brenna redegjøre for hva som hadde skjedd. Svaret hennes kom i forrige uke – men kontrollkomiteen hadde flere spørsmål på blokka. Det ble sendt over en liste med 19 spørsmål som boret dypere ned i detaljene.

Samtidig ba komiteen også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) om å svare på en rekke spørsmål knyttet til rutiner og håndtering av habilitetsspørsmål.

– Brennas sak er isolert sett godt nok opplyst overfor Stortinget. Men vi har fortsatt tvil om regjeringens rutiner er gode nok. Vi venter fortsatt på svar fra Støre, sier han.

Frølich tror komiteen først i august vil ta endelig stilling til om det blir kontrollsak eller ikke.

Venstre vil ha mer tid

Venstres Grunde Almeland opplyser til NTB at han ennå ikke har hatt tid til å lese brevet skikkelig.

– Jeg trenger nok litt tid på å gå gjennom svarene grundig, men vil ikke utelukke at det kan bli aktuelt å åpne sak, skriver han i en tekstmelding til NTB.

Kontrollkomiteen begynte sine undersøkelser etter at Brenna selv erkjente at hun burde ha erklært seg inhabil da hun utnevnte sin venn Frode Elgesem til styremedlem til Wergelandssenteret.

SV: Sjelden og kraftig selvkritikk

SV er overrasket over at Frp allerede har landet på en konklusjon. Audun Lysbakken, som representerer partiet i kontrollkomiteen, sier han ikke kan se nye opplysninger i svarene som gir grunnlag for å åpne sak. Han mener Brenna har svart grundig, og påpeker at hun også beklaget å ha gjort feil i brevene til komiteen.

-En slik skriftlig beklagelse er en sjelden og kraftig selvkritikk for en statsråd. Det er derfor ikke gitt at det er nødvendig å åpne sak, men SV vil ikke ta stilling til det før vi også får statsministerens svar om håndtering av habilitetsspørsmål i hele regjeringssystemet, skriver Lysbakken i en tekstmelding til NTB.