Mandag innledet Israel en stor operasjon mot den palestinske flyktningleiren Jenin. Minst 13 palestinere er drept. Over 100 er såret.

Statsminister Benjamin Netanyahu omtalte aksjonen som nødvendig for å få slutt på «terrorisme».

Militæraksjonen er den mest omfattende Israel har gjennomført på Vestbredden på 20 år, skriver NTB.

– Angrepet har ligget i kortene lenge, sier Hilde Henriksen Waage til Vårt Land om angrepet.

Hun er professor i historie ved Universitetet i Oslo og seniorforsker ved Prio.

Vi har bare sett en jevn eskalering av voldsbruken — Hilde Henriksen Waage

Ingen løsning i horisonten

PESSIMIST: Historiker Hilde Henriksen Waage mener det er dystre fremtidsutsikter for både Israel og Palestina. (PRIO)

De siste årene har man sett en økende eskalering av konflikten mellom partene, forteller Waage. Ett av stedene hvor sammenstøtene har vært hardest, er nettopp i Jenin.

– Vi har bare sett en jevn eskalering av voldsbruken. Det er det som skjer når det ikke ligger en politisk løsning i horisonten, sier Waage.

Selv om internasjonale aktører som FN fordømmer angrepet, er det lite håp, ifølge forskeren. Den krevende politiske situasjonen internt i både Israel og Palestina forverrer bildet.

– Ingen initiativ til konfliktløsning blir tatt. Alle har i virkeligheten gitt opp, sier hun.

Hun er klar på hva det vil bety for fremtiden.

– Økende vold, hardere okkupasjon og dystrere fremtidsutsikter, primært for palestinerne, men også for Israel, avslutter hun.

Israel Palestinians ANGREP: Onsdag morgen ble det kjent at alle israelske styrker er trukket ut av Jenin. Militæroperasjonen i byen på den okkuperte Vestbredden er avsluttet, ifølge hærens talsperson. (Majdi Mohammed/AP)

– Ikke et engangstilfelle

Tirsdag kveld besøkte statsminister Benjamin Netanyahu en israelsk militærbase i utkanten av Jenin. Der sa han at angrepet var rettet mot mennesker «som vil utslette Israel».

– Og jeg kan si at vår omfattende operasjon i Jenin ikke er et engangstilfelle. Vi vil fortsette så lenge det er nødvendig for å få slutt på terrorisme. Vi vil ikke la Jenin igjen bli et tilfluktssted for terrorisme, sa han.

Det palestinske utenriksdepartementet har beskrevet aksjonen som en «åpen krig mot Jenins folk». Tirsdag angrep og skadet et Hamas-medlem minst åtte mennesker i Tel Aviv, og organisasjonen omtaler det som et første motsvar etter angrepet i Jenin.

FN har fordømt volden i Tel Aviv og Jenin.

– Drepingen, lemlestingen og ødeleggelsen av eiendom må stanse, sier FNs menneskerettssjef Volker Türk.

[ Sadeel blei berre 15 år ]

Hjelpearbeidere får ikke adgang

Netanyahu hevder at de israelske soldatene sørget for at det ble gjort «minst mulig skade på sivile». FN deler ikke den oppfatningen.

– Vi er bekymret over omfanget av luft- og bakkeoperasjoner som finner sted i Jenin på den okkuperte Vestbredden, og luftangrep som treffer en tett befolket flyktningleir, sier talsperson Vanessa Huguenin ved FNs nødhjelpskontor (OCHA).

– Førstehjelpspersonell har blitt forhindret av israelske styrker fra å komme inn i Jenin-leiren for å behandle kritisk sårede, sa talsperson for Verdens helseorganisasjon (WHO), Christian Lindmeier, tirsdag.

---

Angrepet i Jenin-leiren

Leiren ligger i et område der palestinerne skal ha sivilt og sikkerhetsmessig selvstyre i henhold Oslo-avtalen fra 1993 mellom Israel og palestinerne. Jenin er et kjerneområde for væpnet palestinsk motstand. Flere militante grupper er i dag til stede og kaller seg Jenin-brigadene.

Jenin-leiren er en palestinsk flyktningleir med nærmere 18.000 innbyggere. Den ligger i byen med samme navn.

Mandag 3. juli startet den israelske hæren angrepet. Onsdag 5. juli meldte den israelske hæren at alle styrker var trukket ut av Jenin.

Militæraksjonen er den mest omfattende Israel har gjennomført på Vestbredden på 20 år. Minst 13 palestinere, blant dem fem militante, er drept. Over 100 er såret. Minst 4.000 palestinere har flyktet fra den tett befolkede leiren. På israelsk side har en soldat blitt drept.

Kilde: NTB

---

[ Israel 75 år: Det var en gang et lovet land ]