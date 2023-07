Toppe lover å se nærmere på manglende kremasjonskapasitet

– Det er litt for tidlig for meg å si på hvilken måte. Det jeg kan si er at jeg ser problematikken og utfordringen på området også i en beredskapssammenheng, sier Toppe til Grav24.

Lederen av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Grunde Almeland (V) uttalte for noen uker siden at han forventet at Toppe kom på banen med forslag til mer krematoriekapasitet. Flere store kommuner har varslet at de ikke lenger kan ta imot kremasjoner fra nabokommunene på grunn av manglende kapasitet. I tillegg har noen kommuner vurdert å legge ned sine krematorier.

– Våre gravplasser er et lokalt ansvar, men det er ikke lovpålagt å bygge krematorium. Skal det bli noen endringer av dette ansvaret, må også det utredes nærmere. Jeg har jo veldig stor sans for at det å være gravplassmyndighet er et naturlig, lokalt ansvar, sier statsråden.

