Støre om Stoltenberg-forlengelsen: – Bra og betryggende

– Det er bra, viktig og betryggende at Jens Stoltenberg har sagt ja til å forlenge perioden som Natos generalsekretær med ett år. Det er også viktig at dette nå ble avklart før toppmøtet i Vilnius neste uke, sier Støre til NTB.

Han legger til at det er uttrykk for den høye tilliten han har blant medlemslandene at han ble bedt om å fortsette.

– Samholdet og enigheten i Nato er spesielt avgjørende i en urolig tid med krig i Europa, sier Støre.

Tirsdag bekreftet Jens Stoltenberg at han har takket ja til ett år ekstra som Nato-sjef.

Ukraina gleder seg

Ukraina hyller Jens Stoltenbergs «sterke lederskap» i Nato og gleder seg over at han fortsetter.

– Utmerkede nyheter om forlengelsen av Jens Stoltenbergs mandat som generalsekretær i Nato, skriver Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba i sosiale medier.

– Tøffe tider krever sterk ledelse. Jens Stoltenberg har demonstrert nettopp dette. Jeg ser fram til å utvide vårt samarbeid ytterligere, skriver han.

Søreide: – En klok beslutning

– Forlengelsen er en anerkjennelse av Stoltenbergs lederskap, og er en klok beslutning, sier tidligere utenriksminister og leder av Stortingets utenrikskomité Ine Eriksen Søreide (H).

– Jens Stoltenberg gjør en svært solid jobb som generalsekretær i Nato, og bidrar vesentlig til samholdet i alliansen og til de nødvendige reformene Nato gjennomfører. Dette er svært viktig i den alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen vi befinner oss i. Forlengelsen er en anerkjennelse av Stoltenbergs lederskap, og er en klok beslutning, sier hun.

Høyre-toppen viser til at Stoltenberg tidligere har gitt uttrykk for at han ønsker å komme hjem, men likevel er villig til å ta på seg ansvaret i ett år til.

– Det står det respekt av. Nato-landene må likevel nå innstille seg på at det må gjøres et grundig arbeid framover for å finne Stoltenbergs erstatter, sier hun.