NRK: Bjørnar Moxnes er sykmeldt

Partiets ekstraordinære landsstyremøte finner sted klokken 19.30 mandag kveld, skriver NRK.

I etterkant skal partiets 1. nestleder, Marie Sneve Martinussen, møte pressen utenfor Stortinget, opplyser partiet til NTB.

I forrige uke ble det kjent at partileder Bjørnar Moxnes var blitt tatt for tyveri av et par solbriller på Oslo lufthavn tidligere i juni. Rødt-lederen forklarte først at han tok med seg brillene ut av butikken ved en feiltakelse, og at en vakt senere kom bort og spurte etter dem.

Senere samme dag innrømmet Rødt-lederen at han oppdaget at han hadde lagt brillene i lomma da han og kjæresten hadde gått ut av butikken for å spise. I stedet for å gå tilbake til butikken, rev han av prislappen og puttet brillene i bagasjen.

– Jeg mener at Moxnes burde tre av umiddelbart, sa lokallagsleder i Rødt Nordland Viktor Stein til NRK tidligere mandag.

Han har ellers fått bred støtte fra partifeller rundt om i landet.