Sveriges UD fordømmer koranbrenning: – Krenkende og rasistisk

– Den svenske regjeringen har full forståelse for at de islamofobiske handlingene begått av enkeltpersoner i Sverige kan være støtende for muslimer, skriver UD i en pressemelding, ifølge Omni.

Videre skriver departementet at selv om landet har en grunnlovsbeskyttet rett til forsamlingsfrihet, ytringsfrihet og demonstrasjonsfrihet, er handlingene respektløse og et uttrykk for rasisme og fremmedhat.

Uttalelsen kommer kort tid etter at Organisasjonen for islamsk samarbeid (OIC) søndag ba medlemslandene om å ta kollektive tiltak for å unngå koranbrenning fremover.