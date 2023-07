Støttegruppa 25. juni får ærespris under pride

– I år har juryen av spesielle årsaker valgt å hedre en helt ny gruppe, en gruppe som er stiftet etter hendelser vi som samfunn gjerne skulle vært foruten. 25. juni fjor skjedde det som ikke skulle skje. skriver FRI Oslo og Viken i en pressemelding.

Natt til 25. juni i fjor, dagen da det var duket for pridefeiring i hovedstaden, ble to personer drept og flere såret da Zaniar Matapour skjøt mot to utesteder.

Stiftelsen Skeivt Kunst og kultursenter (SKOKS) tildeles Frydprisen for å være en betydningsfull plattform for skeive kunstnere både her i landet og fra utlandet, heter det i juryens begrunnelse.

Prisene har blitt delt ut hvert år siden 1992 under Oslo Pride. I år besto juryen av representanter fra FRI og Skeiv Verdens fylkeslag i Oslo og Viken, Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens (PKI) og Oslo Pride.