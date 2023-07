Lørdag går Pride-paraden fra Grønland Torg i Oslo, men før paraden inviterte Grønland kirke til morgenbønn og Pride-frokost.

Der var blant annet preses Olav Fykse Tveit.

– Noen av mine sterkeste Pride-opplevelser har skjedd på dette arrangementet, sier tidligere diakon i Gamlebyen og Grønland kirke Kirsten om arrangementet.

Siden 2016 har Grønland menighet og Skeiv Verden invitert til samling sammen før paraden. Finch var med å ta initiativ til den første samlingen for syv år siden.

– Hit kommer personer som er redde for å bli kjent igjen i paraden og frykter for eget liv, men som likevel går i paraden. Det gjør stort inntrykk, sier Finch til Vårt Land.

For første gang med egen parole

For første gang deltar Skeivt Kristent Nettverk i Oslo Pride med egen parole. Mellom to logoer står det «Elsk» med store bokstaver.

Det er en oppfordring om å elske seg selv, elske sin neste og elske den man vil, forteller Elisabeth Melling, leder i Skeivt Kristent Nettverk til Vårt Land.

[ Åpen Kirkegruppe blir en del av Skeivt Kristent Nettverk ]

– Vi vil feire hvor langt vi er kommer i kampen og det at vi har begynt å få en viss anerkjennelse blant kristne, sier Melling.

Synlighet og det å vise at man både kan være skeiv og tro på Jesus, er et annet viktig aspekt, legger hun til.

Organisasjonen er opptatt av at alle skal få lov til å være seg selv uansett hva man tror på eller hvem man er, men i dag er ikke det en mulighet for alle.

– Vi går for skeive i skapet. De som ikke tør å være synlige, sier Melling.

– Viktig at kirka taler imot

Man kan ikke ta det for gitt at kirken er velkommen i Pride, skrev preses Olav Fykse Tveit i et innlegg som også er publisert på vl.no.

Vårt Land treffer ham før paraden på morgenbønn i Grønland kirke.

I år er det særlig viktig å gå i paraden, sier preses og viser til terroren 25. juni i fjor.

– Det er en dramatisk utvikling både internasjonalt og i vårt samfunn, hvor vi ser mer hets og hat. Da er det viktig for meg at kirken taler det imot og er et trygt sted, sier Fykse Tveit.

[ Preses: – Kan ike ta det for gitt at kirken er velkommen i Pride ]

For han er det viktig at folk føler seg anerkjent i kirka. Å gjøre kirka til et trygt rom for alle krever i følge Fykse Tveit flere liknende initiativ som det i Grønland kirke.

– Å markere, feire og vise støtte er viktig, sier han.