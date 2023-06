Støre: – Ser på koranbrenning som hatkriminalitet

Det iranske utenriksdepartementet, som kalte inn den svenske chargé d’affaires på teppet, var nøye med å påpeke at tidspunktet for brenningen var særlig støtende. Onsdag var nemlig første dag i id al-adha, som sammen med id al-fitr er de to største høytidene i troen.

Flere land har fordømt brenningen og mener den oppfordrer til hat. Marokko har kalt hjem sin ambassadør fra Stockholm, mens Jordan og Emiratene har kalt den svenske ambassadøren inn på teppet.

– Disse hatefulle og gjentatte handlingene kan ikke aksepteres under noen omstendigheter. De fremmer eksplisitt hat, ekskludering og rasisme, skriver det saudiarabiske utenriksdepartementet i en uttalelse.

Støre: – Hatkriminalitet

Da statsminister Jonas Gahr Støre holdt sin halvårlige pressekonferanse torsdag, refererte Klassekampen til koranbrenningen i Sverige og spurte Støre om han mener det skal være norsk lov å brenne koranen foran moskeer og brenne toraen foran synagogen.

Støre understreker at i henhold til norsk lov så er det ikke ulovlig å brenne et flagg eller å brenne hellig tekst og legger til:

– Men jeg tar sterkt avstand fra det og jeg ser på det som hatkriminalitet. Enten det skjer i Norge eller i andre land.

Stormet ambassade

Sveriges statsminister Ulf Kristersson sa på en pressekonferanse at handlingen var tillatt som en del av ytringsfriheten, men likevel upassende.

Den største praktiske konsekvensen av koranbrenningen hittil har vært at demonstranter stormet den svenske ambassaden i Bagdad torsdag.

En av Iraks mest innflytelsesrike politikere og geistlige, Muqtada al-Sadr, sto angivelig bak opptøyene. Stormingen varte ikke lenge, og alle diplomater er i sikkerhet, men det kan ligge flere slike hendelser i fremtiden.

– Flere protester er i vente. Følelsen er at nok er nok, sier Midtøsten-ekspert Ingmar Karlsson til TT.

[ «Koranbrennerne utnytter fellesskapet grovt når de hevder sin ytringsfrihet. Det får være grenser» ]

Tyrkia kan fortsette blokkering

For det har vært flere koranbrenninger i Sverige i år, selv om dette er den første på flere måneder.

Den store hodepinen for statsminister Ulf Kristersson ligger imidlertid i Ankara. Tyrkia er ett av to land som foreløpig ikke har godkjent Sveriges Nato-søknad – og det store flertallet av landets befolkning er muslimer.

President Recep Tayyip Erdogan har uttrykt sterk misnøye med koranbrenninger og andre demonstrasjoner mot islam i Sverige, og sa i en telefonsamtale med Tysklands statsminister Olaf Scholz at Sverige ikke bør vente å få grønt lys fra Tyrkia «med det første».