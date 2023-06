Nepal åpner for likekjønnede ekteskap

Onsdag ga høyesterett i Nepal en midlertidig kjennelse for at par av samme kjønn kan registrere sine ekteskap, i påvente av en endelig dom. Nepal er etter Taiwan det andre landet i Asia som anerkjenner likekjønnede ekteskap.

Styreleder Pinky Gurung i the Blue Diamond Society sier det er ventet at rundt 200 par av samme kjønn registrerer sine ekteskap. Blue Diamond Society er en organisasjon for frigjøringen til homofile, lesbiske og transpersoner i Nepal.

– Dette er en veldig stor og historisk beslutning, sier Gurung.

Høyesterett i Nepal ba i 2007 myndighetene om å stoppe diskriminering mot LHBT-personer og få på plass tiltak for å sikre like rettigheter. Siden da har det blitt avholdt Pride-parader i hovedstaden Katmandu, og likekjønnede par har hatt uoffisielle bryllup.

Samtidig forteller aktivister at det fortsatt ikke er noen klar lovgivning, og at det foregår diskriminering og overgrep mot homofile på flere nivåer i samfunnet.