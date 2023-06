Kristne amerikanere valfarter til Sinai-fjellet. Men i «feil» land

Selv om det er ganske godt beskrevet i Bibelen hvordan Moses kom ned fra Sinai-fjellet med steintavlene, har det alltid vært flere forskjellige teorier om hvor fjellet faktisk er.

De fleste bibelforskere og arkeologer mener at det virkelige Sinai-fjellet er det som også er kjent som Horeb nær byen Saint Catherine på Sinai-halvøya i Egypt. Men nettleksikonet Wikipedia nevner så mange som 12 mulige steder.

Kristne på pilegrimsreise

Saudi-Arabias iver etter å finne noe annet å tjene penger på når oljen tørker opp har gitt vind til noen ganske aktive kristne grupper i USA som tror at det virkelige Sinai-fjellet er Mount Jabal al – Lawz i Saudi-Arabias ørken, ifølge The New York Times.

Den teorien ser ut til å finne støtte blant annet i tekster fra den romersk-jødiske historikeren og militærlederen Flavius Josephus, som levde i det første århundre etter Kristus.

Leter etter spor fra Bibelen

Det har så langt vært ganske vanskelig å komme til Jabal al-Lawz, og flere tidligere ekspedisjoner har blitt avvist av saudiske myndigheter. Men New York Times skriver at, til saudiarabernes overraskelse, var flere forskjellige grupper av kristne – blant dem amerikanske baptister og mennonitter – blant de første som kom inn da landet begynte å tilby sine nye turistvisum i 2019.

Siden den gang har antallet vokst jevnt og trutt, delvis takket være en serie YouTube-videoer der amatørarkeologer kryper under gjerder, går rundt i ørkenfjellet, og finner mange detaljer som samsvarer med Bibelens beskrivelser.

Fjelltoppen er svart

De mener blant annet at fjellets svarte topp er et bevis på at Gud steg ned til fjellet som en flammende ild. Også i området er en kløvet stein, som kan være den Moses slo med staven da han fikk vann til sine tilhengere. De sier også at det er bevis på gullforekomster og et sted som kan være alteret der folk tilba gullkalven.

En av de mest kjente bak teorien er den amerikanske sykepleieren Ron Wyatt, som ble arrestert på 1980-tallet for å ha tatt seg ulovlig inn i landet. Siden den gang har den selverklærte sikkerhetsanalytiker Ryan Mauro, som er en hyppig gjest på Fox News, laget en meget velprodusert video fra scenen.

TO SINAI?: Tradisjonell oppfatning har vært at Sinai-fjellet der Moses tok imot budene fra Gud, har vært i Egypt. Kristne amerikanere mener det rette fjellet er Jabal al Lawz-fjellet i Saudi-Arabia.

Skape et annet bilde av Saudi-Arabia

New York Times har ikke klart å få en offisiell kommentar fra den saudiske regjeringen angående de mange kristne pilegrimene.

Men avisen tipper at Saudi-Arabia nå ser en fordel i å kunne bruke gjestene som en del av såkalt soft power for å gi verden et bilde av Saudi-Arabias kultur, gjestfrihet og raushet.

Det kan vise at landet er åpent etter en periode hvor det blant annet har vært uønsket oppmerksomhet rundt kronprins Mohammed bin-Salmans rolle i drapet på den saudiske journalisten Jamal Khashoggi ved det saudiske konsulatet i Istanbul i 2018.

Fjellet kan forsvinne i superby

Det er nå flere amerikanske reisebyråer som arrangerer turer til alternative Mount Sinai. Flere av dem sier at man må skynde seg hvis man vil se fjellet i naturen. Det ligger i området der kronprinsen planlegger å bygge den futuristiske megabyen Neom, som etter planen skal stå ferdig i 2035.





