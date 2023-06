Vindkraft-demonstranter på Fosen bortvist av politiet

Politiet bortviste demonstrantene torsdag morgen klokka 6.15.

Politistasjonssjef Hallgeir Stjern forteller til NTB ved 07.15-tiden at det dreier seg om fire demonstranter, og at det gikk rolig for seg.

– To av disse får en anmeldelse for å ikke ha etterkommet pålegg fra politiet, sier Tjern.

Bakgrunnen for bortvisningen er en formell anmodning fra Aneo, som drifter vindkraftanlegget på Roan.

– De ønsket å komme inn på anlegget for å jobbe, og dermed valgte vi å bortvise demonstrantene fra stedet.

Tjern opplyser at politiet nå er ferdig på stedet. og at alle demonstrantene er fjernet.

Aksjonen ved Roan har pågått siden mandag, og det er aksjonister fra Motvind Norge og Naturvernforbundet som står bak. Aksjonen skjer i solidaritet med reindriftssamene på Fosen.

Høyesterett slo i oktober 2021 fast at vindturbinene på Fosen bryter med samenes rettigheter til å utøve sin kultur gjennom reindrift. Fortsatt er det uklart hva som skjer med vindturbinene.