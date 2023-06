Går du på konsert i svenske Mönsterås kirke i Småland i sommer, møtes du av vektere som sjekker vesken din i døren. Bakgrunnen er anbefalinger gitt i et brev sendt ut av Växjö bispedømme. De viser til et intervju i Kyrkans Tidning, der en rådgiver i MSB, det svenske Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, råder alle kirker i Sverige til å forberede seg på eventuelle angrep.

I artikkelen oppfordres menigheter til å notere ned «avvikende oppførsel» blant arrangementsdeltakere og for eksempel spørre personer hva de har i vesken, for å kunne underbygge eller avfeie mistanke.

– Jeg opplever det som urimelig at kirkens personale skulle gjøre denne jobben, så da tenkte jeg at vi fikk gjøre som på store arenaer og hyre inn vektere, sier sokneprest Magnus Johansson i Mönsterås-Fliseryds sogn,, til SVT.

Det skal være opp til det enkelte sogn hvordan man ønsker å forholde seg til dette, og Mönsterås-Fliseryd er så langt det er kjent de eneste som har innført så strenge tiltak.

Ikke aktuelt i Norge

– Vi har et godt samarbeid med politiet og PST lokalt og sentralt, sier Svein Magne Christensen, som er sikkerhet- og beredskapsleder i Kirkerådet.

Den norske kirke sier at de har kontakt med politi og PST ved behov og når det er naturlig. Christensen sier at Den norske kirke forutsetter at dersom sikkerhetsmyndighetene har informasjon som påvirker kirkens beredskapsarbeid, vil de ta kontakt. Han vil ikke spekulere i hvilke omstendigheter som kan føre til at Den norske kirke gir sine menigheter råd om å høyne sin beredskap.

SIKKERHET: Svein Magne Christensen, sikkerhet- og beredskapsleder i Kirkerådet, sier at Den norske kirke har et godt samarbeid med Politiet og PST. (Kirkerådet)

– Hvis vi får en klar anbefaling fra politi og PST om å iverksette tiltak, vil vi følge rådene, sier Christensen.

Det er, ifølge PST, ikke umiddelbart på horisonten:

– Vi har foreløpig ikke hatt grunnlag for å vurdere å gå ut med en slik anbefaling til norske kirker, sier seniorrådgiver Martin Bernsen.

PST kjenner ifølge Bernsen ikke til trusler mot norske kirker overhodet.

Pågrepet for angrepsplaner

Bakgrunnen for den svenske anbefalingen om forhøyet beredskap er pågripelsen av to brødre i Tyskland i april. De to skal ha planlagt et bombeattentat mot en svensk kirke. Motivet skal i følge svensk påtalemyndighet ha vært koranbrenninger som har funnet sted i Sverige.

Det er ikke kjent om de to hadde planlagt å angripe en spesifikk kirke, og dette skal være årsaken til at det er gått ut en generell anbefaling. Da pågripelsen av de to brødrene ble kjent i mai, sa Svenska kyrkan til SVT at de ikke var informert om at noen av deres kirker skulle være målet for det eventuelle angrepet.