Paris-forstad innfører portforbud

Forstaden begrunner portforbudet med fare for ordensforstyrrelser.

– Clamart er en trygg og rolig by, og vi ønsker at det forblir slik, heter det i en uttalelse fra forstaden.

Foreløpig varer det nattlige portforbudet fram til søndag.

Politidrapet på den 17 år gamle gutten skjedde tirsdag i forstaden Nanterre, nordvest for Paris sentrum. Clamart, som har innført portforbud, ligger sørvest for byen.

Politimannen som skjøt tenåringen, er siktet for drap. Hendelsen har ført til store protester. For tredje dag på rad har store folkemengder samlet seg i Paris for å demonstrere mot politiet torsdag.

(©NTB)