Regjeringen oppretter minnepris til ære for Kim Friele

– Prisen skal hedre og videreføre Kim Frieles innsats for skeive og for menneskerettigheter. Den skal synliggjøre hvor viktig hun har vært for landet vårt, og løfte fram aktivister som arbeider i hennes ånd, enten i Norge eller internasjonalt, sier kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) i en pressemelding.

Prisen skal deles ut hvert år under Oslo Pride, og første tildeling blir i 2024. Den skal deles ut til en person, institusjon, gruppe eller organisasjon som har vist stor innsats og engasjement for skeive og for menneskerettigheter, kommer det videre fram i pressemeldingen.

– Kim Friele regnes som en av de viktigste og mest kjente forkjemperne for skeives frigjøring og rettigheter i Norge. Hun var avgjørende i kampen for avkriminalisering av homofili i 1972, og ledet den største skeive organisasjonen i landet i mange år, sier Jaffery.

Sammen med prisen vil mottakeren motta et økonomisk bidrag som skal støtte arbeidet. En jury utnevnt av Kultur- og likestillingsdepartementet vil dele ut prisen.

