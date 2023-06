Tonje Brenna har svart kontrollkomiteen: – Jeg har gjort feil

– Jeg har gjort feil ved håndteringen av spørsmål om min habilitet. Det er alvorlig, og det beklager jeg. Jeg har et ønske om å være åpen og ærlig om denne saken og å rydde opp på best mulig måte. Jeg setter derfor pris på muligheten til å redegjøre for saken for komiteen, skriver Brenna i sin redegjørelse.

Hun skriver videre at feilen hun gjorde ved ikke å vurdere sin habilitet i to sakskomplekser tidlig nok og grundig nok, har ført til at hun har vært involvert i flere saker der hun på grunn av inhabilitet skulle fratrådt.

Dette gjelder tilskuddene til skoleprosjektet for 2022 og 2023, til Raftostiftelsen i 2022 og 2023, og utnevnelsen av Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret 2. mai 2023.

Trekker fram konsekvenser

I den åtte sider lange redegjørelsen trekker hun fram konsekvenser av sin inhabilitet. Tirsdag 20. juni ble det oppnevnt settestatsråd i saker der hun er inhabil på grunn av hennes relasjon til Elgesem og til tre av styremedlemmene i Utøya AS, Martin Henriksen, Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen.

– Jeg er nær venn med tre av styremedlemmene i Utøya AS. Jeg har vært samboer med Martin Henriksen, og vi har barn sammen. Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen er mine nære venner, opplyser hun.

Brenna forklarer at vennskapene er av en slik karakter at hun er inhabil i saker som innebærer en særlig fordel for disse personene. Hun bemerker at hun skulle ha vurdert om hennes inhabilitet overfor disse styremedlemmene gjør at hun ikke kan delta i saksforberedelsen av eller ta avgjørelser i saker som har betydning for Utøya AS.

– Det er settestatsråden som skal behandle saker der jeg på grunn av relasjonen med de aktuelle styremedlemmene er inhabil, og behandlingen av tilskuddet til prosjektet i kommende budsjetter vil bli håndtert av settestatsråden. Saken vil bli forberedt av embetsverket i Kunnskapsdepartementet på vanlig måte, forklarer statsråden.

Frp vil ha kontrollsak

Fremskrittspartiet mener kunnskapsministeren ikke svarer godt nok på partiets spørsmål om egen habilitet.

– Det er lite tillitvekkende. Vi mener Brenna må svare bedre på hvorfor det gikk flere uker fra hennes egen statssekretær ba om vurdering av sin habilitet til hun selv gjorde det samme, sier partileder Sylvi Listhaug.

Hun sier Frp også vil ha svar på hvordan det kunne gå over tre måneder fra Brennas gode og nære venn Frode Elgesem ba statsråden vurdere habiliteten sin, til hun faktisk erklærte seg inhabil overfor ham.

– Hvordan kunne hun, etter å ha fått et slikt varsel, likevel ta initiativ til å spille ham inn som styremedlem i Wergelandsenteret? Det er vanskelig å forstå, sier Listhaug.

Elgesems styreverv er ugyldig

Kunnskapsministerrens settestatsråd i habilitetssakene, Anne Beathe Tvinnereim, har bestemt at Brennas venn Frode Elgesem mister styrevervet i Wergelandsenteret.

– Jeg hadde fredag et møte med relevante fagavdelinger i Kunnskapsdepartementet og fikk en innføring i saken. Jeg har besluttet at oppnevnelsen av Frode Elgesem som styremedlem i Wergelandsenteret er ugyldig, sier Tvinnereim (Sp) til TV 2.

I sin redegjørelse skriver statsråden at hun har kommet til at hun er inhabil også i saker som berører lagdommer Frode Elgesem.

– Fordi jeg ikke vurderte min habilitet overfor disse personene på en god nok måte på et tidligere tidspunkt, har jeg tatt avgjørelser som jeg ikke skulle vært involvert i. Dette beklager jeg, skriver hun.

Kan bli utvidede undersøkelser

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte i forrige uke brev med spørsmål til Brenna der de ba henne om å legge fram all relevant informasjon i saken, samt sende en skriftlig redegjørelse.

Fredag trakk Anette Trettebergstuen (Ap) seg som kulturminister for brudd på habilitetsreglene. Kontrollkomiteens leder Peter Frølich (H) har sagt at det kan bli aktuelt for komiteen å utvide undersøkelsene.

Alle departementene er bedt av Statsministerens kontor om å gjennomgå utnevnelser for å se om det kan være andre mulige habilitetssaker.