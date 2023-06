Stortinget ber Mehl svare på 18 spørsmål om 25. juni-terroren

Kontroll- og konstitusjonskomiteen sendte et brev med spørsmålene til Mehl mandag, skriver Dagens Næringsliv. Komiteen ber om svar på spørsmålene i kjølvannet av Mehls redegjørelse i Stortinget om terrorangrepet.

Ifølge avisen ber komiteen om en oversikt over hvilke initiativer Mehl tok i forkant av hendelsen, som er relevant for politiet og PSTs håndtering, samt om hvilke initiativer hun gjorde i etterkant. Det er også spørsmål om evalueringsrapporten som tar for seg hendelsen.

Også statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) har fått brev fra komiteen, skriver VG.

– Vi ber regjeringen om full gjennomgang av hva som er gjort før og etter 25. juni-angrepet, sier komitéleder Peter Frølich (H) til avisen.

Det planlagte møtet i kontroll- og konstitusjonskomiteen om 25. juni-rapporten og habilitetssaken til Tonje Brenna skulle etter planen holdes tirsdag ettermiddag, men er utsatt til torsdag.

