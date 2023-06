Baltiske land ber Nato øke sikkerheten i øst med Wagner-soldater i Belarus

– Vi har sett hva disse leiesoldatene er i stand til, sa Latvias utenriksminister Edgars Rinkevics under et besøk i Paris sammen med sine to andre baltiske kolleger.

Litauens utenriksminister Gabrielius Landsbergis viste til hvor raskt Wagner-soldater rykket fram mot Moskva lørdag, flere hundre kilometer på én dag, og han pekte på at det viser et stort behov for å styrke forsvaret av grensen til Belarus.

Sammen med Polen er Latvia og Litauen de eneste Nato- og EU-landene som grenser til Belarus.

– Vi må ta forsvaret av Baltikum svært alvorlig, sa Landsbergis.

Tirsdag sa Belarus' president Aleksandr Lukasjenko at Wagner-gruppens sjef Jevgenij Prigozjin var ankommet Belarus, der han er tilbudt eksil. Samtidig har den russiske presidenten Vladimir Putin gitt Wagner-soldater valget mellom å følge sin sjef til Belarus eller la seg innrullere i Russlands ordinære væpnede styrker.

Tirsdag sa Lukasjenko også at han har tilbudt Wagner-soldater som kommer til Belarus, slå seg ned i en nedlagt militærleir i landet.