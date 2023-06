Tilsyn av Bergen kommunes ivaretakelse av bostedsløse

Tilsynet skjer etter flere TV 2-reportasjer om hvordan Bergen kommune ivaretar bostedsløse og rusbelastede mennesker.

– Jeg synes det er veldig alvorlig. TV 2 har rettet oppmerksomhet på denne brukergruppen og utfordringer knyttet til det midlertidige botilbudet, så vi er bekymret for denne gruppen, sier Øystein Breirem Jacobsen, seksjonssjef hos Statsforvalteren i Vestland til TV-kanalen.

Seksjonssjefen sier at dette blir en prioritert tilsynssak. Tilsynet skal samkjøres med Bergen kommune. Han presiserer at han ikke trekker noen konklusjoner før tilsynet er iverksatt og gjennomført.

Nylig har kommunens eget kontrollutvalg iverksatt to undersøkelser. Det ene skal se på kommunens samarbeid med ideelle organisasjoner. De ivaretar bostedsløse for kommunen, men mener den blant annet presser prisene for hardt.

Det andre tilsynet gjelder hvordan kommunen har fulgt opp bostedsløse og hvordan varsler knyttet til midlertidige botilbud, er blitt fulgt opp.

