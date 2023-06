Wagner-sjef Prigozjin: Vi vender tilbake til basene for å unngå blodbad

En kolonne med soldater fra Wagner-gruppen har i løpet av lørdag rykket stadig nærmere Russlands hovedstad Moskva og sto på ettermiddagen rundt 40 mil sør for byen.

I en lydmelding lørdag kveld sier Prigozjin at han har gitt dem ordre om å snu for å hindre at russisk blod skal flyte.

Belarus hevder de har meklet fred, Wagner-sjefen avviser

Beskjeden kommer like etter Belarus gikk ut med at de har meglet mellom Russlands president Vladimir Putin og Wagner-sjef Jevgenij Prigozjin. Belarus’ president Aleksandr Lukasjenko skal ha ha forhandlet med Prigozjin i samråd med Vladimir Putin, ifølge den belarusiske presidentens kontor.

Prigozjin har gått med på å deeskalere situasjonen, heter det fra Minsk lørdag kveld. En del av avtalen skal garantere sikkerheten til leiesoldatene.

Wagner-sjefen avviser at han har inngått en slik avtale. Det har vært i forhandlinger med Belarus, men de har ikke nådd frem til en avtale, sier Prigozjin i et lydklipp på Telegram. I klippet sier han at han snur konvoiene og sender dem tilbake til basene, og at dette alltid var en del av planen hans.

Vladimir Putins kontor har foreløpig ikke kommentert utviklingen, som skjer etter at Moskva stålsatte seg for et mulig inntog fra Prigozjins private hær.

