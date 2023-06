Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her !

25. juni 2022 snudde mange norske liv opp ned, skeive og streite. Blant de som fikk livet endra var Ingrid Rasten.

Hun sitter i styret til Støttegruppa 25.juni. Det gjør også Dag Werner Larsen. Livet hans ble også endra den kvelden.

Når Vårt Land møter Dag Werner Larsen og Ingrid Rasten utenfor London pub har det gått nesten nøyaktig ett år siden det som nå etterforskes som et terrorangrep.

Våkner opp i beredskapsmodus

Hverdagen til Ingrid Rasten går stort sett greit, men hun sier at hun fortsatt sliter med nattesøvnen. Hun kan ofte våkne opp, midt på natta, og gå rett i beredskapsmodus. Høye lyder er også et problem.

– Da vi gikk ned hit til intervjuet gikk vi over en rist som lagde et høyt smell. Da skvatt jeg skikkelig til. Slikt gjorde jeg aldri før, sier Rasten.

Dag Werner Larsen forteller at det siste året har gått fort, og for det meste fint. Men han har følt bekymringene komme tilbake under opptaktene til Oslo Pride.

Han trekker fram truslene mot Røde Kors’ pridefestival for barn som noe av det som har gjort ham bekymra.

– Noe er jo å stå i debatter og det tøffe debattklimaet knytta til pride. Det har jeg alltid tålt. Men den nye fysiske angsten er noe helt annet. Den går på liv og helse, sier Werner.

Som styremedlemmer i Støttegruppa 25. juni har de begge kontakt med andre som ble berørt av terrorangrepet. Ingrid Rasten forteller at folk har reagert forskjellig.

– Mange er veldig traumatiserte, og andre veldig lite. Men vi bærer det alle med oss videre.

ANNENRANGSBORGERE: Det hjelper ikke at skeive ikke er annenrangsborgere så lenge mange føler seg som det, mener Ingrid Rasten. (Matilde Solsvik)

– Det er klart jeg er redd

Søndag 25. juni er ettårsmarkeringen av skytingen hvor to mennesker ble drept og flere skadd ved London Pub og Per på hjørnet i Oslo. 42 år gamle Zaniar Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger etter skytingen.

I forkant av arrangementet har Rasten og Larsen begge fått henvendelser om sikkerhet ved markeringen.

– Det synes jeg er vondt. Skeive og streite sender meldinger fordi de er bekymret, forteller Ingrid Rasten og fortsetter:

– Terrorister vil å så en frykt. Det har de dessverre klart. Jeg vil jo gjerne si at de ikke fikk det til, men de har sådd en frykt og det synes jeg bare er trist.

Dag Werner Larsen griper inn og forteller at selv om han, og andre skeive har følt seg mindre trygge, har angrepet også samla det skeive miljøet i Norge.

– Når du truer en minoritet så blir jo også minoriteten sterkere. Vi står nå sterkere sammen og sterkere sammen med samfunnet enn vi gjorde før.

Larsen stopper litt opp før han legger til:

– Men det er klart jeg er redd.

Økning av hets

Hets mot skeive på sosiale medier har økt det siste året, ifølge en rapport fra Amnesty som ble offentliggjort fredag 23. juni. Seinere samme dag kunne politiet fortelle at anmeldelser av hatkriminalitet mot skeive også har gått opp.

Det har Dag Werner Larsen merket.

– Det er kjempetøft og sårende.

Han håper at anmeldelsene skyldes at flere tør å si ifra, selv om han ikke helt tør å stole på at det er eneste forklaring.

En vakker dag håper han det blir bedre.

– Da kan det være Pride-markeringer blir overflødig, men vi er dessverre ikke der.

PRESS: Den negative omtalen av skeive er økende, spesielt om transpersoner og pride, ifølge en ny rapport fra Amnesty. (Matilde Solsvik)

Føler seg glemt

I samtalene med andre berørte av angrepet opplever Rasten og Larsen at mange føler seg glemt, tilsidesatt og nedvurdert.

– Mange føler at det er fordi de er skeive og derfor annenrangsborgere, sier Dag Werner Larsen.

– Føler du deg slik?

– Jeg vet ikke om vi er annenrangsborgere, sier Larsen før Ingrid Rasten skyter inn:

– Vi er nok ikke det, men det endrer ikke at mange føler seg som det.

En del av grunnen til at mange føler seg glemt skyldes også av at skadeomfanget var mye mindre enn det kunne vært, ifølge Larsen.

– Jeg tror nok en del er pragmatiske, slipper et sukk og tenker at det kunne gått skikkelig ille.

– Men det er to som døde, 25 ble skadd, 400 andre var involvert og opplever traumer. I tillegg har du alle andre skeive som også er traumatisert, redde og bekymra, sier Larsen.

FØLER SEG GLEMT: Dag Werner Larsen og Ingrid Rasten forteller at andre som ble berørte av terroren føler seg glemt, tilsidesatt og nedvurdert (Matilde Solsvik)

Fortsatt trygt på London pub

Selv om en frykt ble spredt etter angrepet 25. juni, er verken Rasten eller Larsen redde for å være tilbake på London pub. Der har de begge vært flere ganger siden hendelsen.

– I starten var det vanskelig. Men nå går fint å være her. Det er godt å være her, sier Ingrid Rasten, mens Dag Werner Larsen legger til:

– London er en bauta i skeiv historie og kommer alltid til å bestå. Det er fint og trygt å være her.