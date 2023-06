Bjørn Eidsvåg om Jay-Z og Beyoncé-møte

Bjørn Eidsvåg (69) har hatt en stor plass i svært mange nordmenns musikkhjerter i over 40 år.

I årets sesong av «Hver gang vi møtes» var den folkekjære artisten først ut, og episoden ble sett av over én million mennesker. På ferie i Frankrike denne uken opplevde Eidsvåg og kona at noen som kanskje har litt flere visninger på sine opptredener sa hei.

– Ikke stirre

Mens han og kona Ragnhild Idsø nøt en middag på restaurant på feriens nest siste dag oppdaget han nemlig at verdensstjernene Jay-Z og hans kone Beyoncé satt ved et av nabobordene.

Jeg bestemte meg for at «nei jeg skal ikke ta bilder», men så går han plutselig forbi meg og sier «hei» — Bjørn Eidsvåg

– Jeg bestemte meg for at «nei jeg skal ikke ta bilder», men så går han plutselig forbi meg og sier «hei». Også spør han hva jeg heter. Så sier at jeg er Bjørn og at jeg er en kollega, forteller Eidsvåg til VG, som omtalte saken først.

Da han oppdaget verdensstjernene hadde han ifølge avisen bestemt seg for «nei nå skal jeg ikke stirre», og han skulle i hvert fall ikke spørre om å få ta et bilde.

Det endret seg da Jay-Z la en hånd på skuldrene hans etter «bekjennelsen» om at de to var musikerkolleger.

I følge Eidsvåg var responsen:

– Så hyggelig!

Ble bilde

Det var da mannen bak klassikere som «Føtter på fjell», «Alt eg såg» og «Mysteriet deg» tok mot til seg, og spurte om han kunne få ta et bilde.

Til VG forteller han at også Beyoncé klappet han på skulderen. Men han turte ikke be om et bilde med henne.

– Det turte jeg ikke. Det var å gå få for langt. Jeg satt der «starstruck» som bare det. Jeg var nesten på gråten, forteller han til avisen.

Hver gang vi møtes 2022 MED GJENGEN: I vinter, like etter premieren på «Hver gang vi møtes» møttes artistene igjen. (Javad Parsa/NTB kultur)

Bjørn Eidsvåg har delt møtet på både Instagram og Twitter.

På sistnevnte plattform med følgende tekst: «Jay Z & Big B, hanging out in France».