Støre: – Kan være en vanskelig øvelse å vite om man er inhabil

Fredag formiddag avlyste Jonas Gahr Støre en planlagt pressekonferanse og kalte heller inn til pressekonferanse for å svare på spørsmål rundt Anette Trettebergstuens avgang som kultur- og likestillingsminister.

– Det er en alvorlig sak at en statsråd fratrer, at en statsminister sier at det er riktig avgjørelse. Alternativet er å si at vi går videre, at reaksjonen ikke kommer. Vi må få hele saksfeltet ut og tilgjengelig, og forklare hvordan det henger sammen, at konsekvensen er den største en statsråd kan ta når det handler om tillit, og har valgt å gå av, sier Støre til Vårt Land.

– En del av disse sakene har hatt stoppesteder i departementene, i embetsverket. Er det en manglende forståelse også i noen av departementets embetsverk for disse habilitetsreglene og har de også et ansvar?

– Når slike ting skjer, er det nok mange som går gjennom rutiner, og det er bra. Men det som ikke kan rokkes ved er at dette er statsrådens ansvar, sier han.

– Å skylde på embetsverket er ikke noe klokt. Noen departement har også mange slike utnevnelser, men dette er en påminnelse hvor viktig dette er. Jeg har jobbet i embetsverket selv og har vært statsråd. Det kan være en vanskelig øvelse å vite om man er inhabil. Er man i slektskap er det opplagt, men er det i kategorien at det svekker tilliten til det man gjør, er det en avveiing. Men når avveiningen er gjort, er det klart hva det omfatter, sier Støre.

Da hadde Trettebergstuen tidligere på dagen gjort rede for forholdene til Bård Nylund, Tina Stiegler og Renate Larsen.

Disse ble enten foreslått, og/eller utnevnt til verv av kulturminister Anette Trettebergstuen. Dette er også venner av henne.

På pressekonferansen sa hun at hun ikke visste at alle forholdene ville utløse inhabilitet.

– Jeg har gjort flere alvorlige feil. Jeg har ikke vært bevisst hvordan inhabilitet skal håndteres, sa Trettebergstuen på pressekonferansen.

