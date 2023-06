Paven deltar på Verdens ungdomsdag

– Jeg er klar! sa paven i en videomelding rettet til verdens ungdom. Meldingen ble lagt ut torsdag, 40 dager før starten av den årlige begivenheten.

Paven kunne fortelle at han allerede har pakket for turen fordi han har hatt et sterkt ønske om å reise. I videomeldingen holdt han opp en ryggsekk.

Bekymringene for helsen hans har tiltatt etter at han gjennomgikk en mageoperasjon i begynnelsen av juni. Det har også stilt spørsmål ved om han kunne gjennomføre planlagte avtaler og kommende utenlandsreiser.

Den 86 år gamle paven avfeide imidlertid bekymringene i videohilsenen.

– Noen tror at jeg ikke kan reise på grunn av sykdommen. Men legen sa til meg at jeg kan gå, så jeg vil være sammen med dere, sa han.

Pave Frans skal etter planen besøke Portugal fra 2. til 6. august. I tillegg til Lisboa går turen til pilegrimsstedet Fatima nord for den portugisiske hovedstaden. Stedet er til minne om 13. august 1917 da jomfru Maria skal ha vist seg for tre gjeterbarn.