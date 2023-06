Kultur- og likestillingsministeren vil kommentere egen habilitet

Trettebergstuen møter mediene fredag formiddag klokka 9.30. Bakgrunnen for møtet er at Kultur- og likestillingsdepartementet har oppgitt at statsråden vil svare på spørsmål knyttet til sin egen habilitet.

Pressemøtet skjer etter at Nettavisen onsdag skrev at Trettebergstuen i løpet av sin tid som statsråd har utnevnt to tidligere Ap-kolleger fra hjemfylket Hedmark til styreverv.

Dette er Thomas Breen, som ble oppnevnt til styremedlem i Norsk Tipping i april 2022, og Sylvia Brustad, som i april i år ble oppnevnt til styreleder i Norsk Tipping.

Til Nettavisen har departementet oppgitt at utnevnelsen av de to ikke utløste krav om noen habilitetsvurdering for Trettebergstuen. Hun skal ikke ha noen nær personlig relasjon med Breen eller Brustad.

Opplysningene om styreutnevnelsen kommer etter at kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) tirsdag opplyste om, og tok selvkritikk på, at hun hadde gitt et styreverv til sin gode venn, lagdommer Frode Elgesem.