Mens de årlige pride-paradene i juni ruller gjennom amerikanske storbyer med fest, dans og regnbuefarger for å vise støtte til homofile og andre LGBT+-personer, gjør et mindre antall byer seg bemerket i verdikampen ved å begrense bruken av regnbueflagget eller på annen måte gå i motsatt retning.

Siste tilskudd på listen er bystyret i kommunen Hamtramck, som ligger som en enklave midt i storbyen Detroit i delstaten Michigan. Der har de besluttet å forby bruken av regnbueflagget på kommunens eiendom.

Private kan fortsatt bruke flagget, som er et sterkt symbol for LGBTQ+-samfunnet. Men på offentlig område kan man nå kun flagge med byens, delstatens og USAs flagg, samt to spesifikke flagg - ett for amerikanske krigsveteraner og ett som representerer landene som byens innvandrere kommer fra.

Hele 40 prosent av Hamtramcks 27 000 innbyggere er førstegenerasjonsinnvandrere, og omtrent halvparten av innbyggerne har røtter i Jemen og Bangladesh. I 2023 ble byen den første i USA med kun muslimer i bystyret.

Går mot religiøse overbevisninger

Under et velbesøkt bystyremøte forrige uke forsøkte flere bystyremedlemmer å forsikre de mange fremmøtte LGBTQ+-personene om at flaggforbudet ikke var rettet mot dem.

– Dere er velkomne her. Men hvorfor må dere absolutt henge flaggene deres på offentlig eiendom for å føle dere representert? Det er dere jo allerede. Vi vet godt hvem dere er, sa blant annet bystyremedlem Nayeem Choudhury ifølge nyhetsbyrået AP.

Mannen bak resolusjonen, bystyremedlem Mohammed Hassan, sa at regnbueflagget går imot noen av borgeres religiøse overbevisninger.

– Vi elsker alle. Vi hater ingen, og vi diskriminerer heller ingen. Vi jobber for folket og det flertallet ønsker, sa Mohammed.

Får motreaksjoner

Andre i lokalområdet legger ikke skjul på at de ser forbudet som rettet mot LGBTQ+-samfunnet.

Detroits ordfører, Mike Duggan, har den siste uken flere ganger lagt ut støtte og bilder av regnbueflagget som heves på rådhuset på sin egen Twitter.

Og fotballklubben Detroit FC, hvis stadion, Keyworth, ligger i Hamtramck, har på Twitter offentliggjort et brev med en oppfordring til Hamtramcks byråd om å tenke seg om en ekstra gang. I en annen melding kaller fotballklubben beslutningen «utilgivelig». Lagets supporterklubb lover gratis regnbueflagg til alle med adresse i Hamtramck.

Det har vært kontroverser tidligere angående respekt for seksuelle minoriteter i Hamtramck, inkludert bruken av regnbueflagget. I år tar flere amerikanske byer lignende skritt. Organisasjonen Gilbert Baker Foundation, som er oppkalt etter designeren av regnbueflagget, mener de kan telle mer enn 30 steder i USA hvor det er restriksjoner mot regnbueflagget. Blant disse er byen Solvang i California, som ble etablert av danske utvandrere.