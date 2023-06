Lula er på rundtur i Europa og besøkte onsdag pave Frans. Torsdag uttalte han til journalister at det «ikke finnes noen grunn» til at biskop Rolando Alvarez skal hindres fra å gjøre jobben sin. Han la til at Ortega bør «vise mot» og innrømme at det har skjedd en feil.

Alvarez har vært en uttalt kritiker av Ortega. I februar ble han dømt til 26 års fengsel i Nicaragua. Blant tiltalepunktene var høyforræderi, undergraving av den nasjonale integriteten og spredningen av falske nyheter.